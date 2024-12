Sobe para 6 o número de baleados em megaoperação na Penha; grávida e policial estão entre os feridos Até o momento, 10 suspeitos foram presos. Quinze veículos roubados já foram recuperados Rio de Janeiro|Do R7 03/12/2024 - 12h30 (Atualizado em 03/12/2024 - 13h27 ) twitter

Blindados foram mobilizados para a megaoperação e ocupam os acessos do Complexo da Penha BETO CATHARINO JR./ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO/03.12.2024

Subiu para seis o número de baleados durante a megaoperação no Complexo da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (3). Até o momento, 10 suspeitos foram presos. Quinze veículos roubados já foram recuperados.

No começo da manhã, os policiais foram recebidos a tiros por criminosos, e a população ficou em meio ao fogo cruzado.

De acordo com a apuração da RECORD, uma mulher grávida, ferida por estilhaços na boca, e um policial civil, atingido no ombro, estão entre as vítimas. Um idoso e um jovem, de 26, também foram feridos. Eles já receberam atendimento e foram liberados.

Duas pessoas continuam internadas no Hospital Getúlio Vargas, na mesma região. Uma mulher, baleada nas costas quando estava em um ponto de ônibus, passou por cirurgia e tem o quadro de saúde delicado. Outro homem ainda não identificado está em estado grave.

Durante a ação policial, o funcionamento de 16 escolas e a circulação de oito linhas de ônibus acabaram impactados na região.

Traficantes do CV são alvos da operação

Criminosos da facção Comando Vermelho são alvos da ação da polícia JOSE LUCENA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO/03.12.2024

No início da tarde, a ação continuava em andamento para o cumprimento de mandados de prisão e de apreensão. Os alvos são traficantes do Comando Vermelho.

Segundo a polícia, os criminosos são responsáveis por ordenar roubos de veículos e de cargas para financiar a “caixinha” da organização criminosa, o que viabiliza a compra de armamento e munição, além do pagamento de uma “mesada” aos parentes de integrantes presos da facção e de lideranças do grupo.

Além disso, as ordens para as disputas entre rivais para expansão de territórios partem do Complexo da Penha, de acordo com as investigações.

Polícia busca criminosos de outros estados escondidos na Penha

Policiais civis do Pará e do Ceará também atuam na operação. As investigações revelaram que lideranças criminosas daqueles estados estão escondidas no Complexo da Penha, que se tornou uma base operacional do Comando Vermelho.

A ação de hoje faz parte da Operação Torniquete e conta com apoio de unidades do DPGE (Departamento-Geral de Polícia Especializada); DGPC (Departamento-Geral de Polícia da Capital); DGPB (Departamento-Geral de Polícia da Baixada); DGPI (Departamento-Geral de Polícia do Interior); SSINTE (Subsecretaria de Inteligência) e Core (Coordenadoria de Recursos Especiais).



A Polícia Militar do Rio de Janeiro participa das ações com equipes da Subsecretaria de Inteligência, do Coe (Comando de Operações Especiais) – BOPE, BPChq, BAC e GAM -, da CPP Coordenadoria de Polícia Pacificadora) e de 13 batalhões de área da corporação.