Sócio do PCS Lab Saleme se entrega à polícia após Justiça decretar prisão no Rio Outros cinco acusados já estão presos e se tornaram réus Rio de Janeiro|Do R7 23/10/2024 - 09h32 (Atualizado em 23/10/2024 - 09h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O acusado é filho do ginecologista Walter Vieira, também dono do estabelecimento, que já está detido Reprodução/Record

Matheus Sales Teixeira Bandoli Vieira se entregou à polícia, na manhã desta quarta-feira (23), após a Justiça decretar a prisão preventiva contra o sócio do PCS LAB Saleme, no Rio de Janeiro. O acusado é filho do ginecologista Walter Vieira, também dono do estabelecimento, que já está detido.

Além dos sócios, a auxiliar administrativa Jacqueline Iris Barcellar de Assis, os técnicos Cleber de Oliveira Santos e Ivanildo Fernandes dos Santos, e a coordenadora do laboratório, Adriana Vargas dos Anjos, se tornaram réus.

Walter, Jacqueline, Cleber, Ivanildo e Adriana já haviam sido presos temporariamente e agora tiveram a prisão preventiva determinada pela Justiça.

Segundo as investigações da Polícia Civil, a contaminação por HIV em transplantes ocorreu após a produção de laudos falsos pelo laboratório PSC Lab Saleme.

‌



O laboratório havia sido contratado por R$ 11 milhões pela Fundação Saúde, vinculada à Fundação Saúde, para realizar o serviço.

Após a descoberta dos casos, a diretoria do órgão, vinculado à Secretaria Estadual de Saúde, renunciou.

‌



Os seis suspeitos irão responder associação criminosa, lesão corporal grave e falsidade ideológica. Uma das funcionárias também foi denunciada por falsificação de documento particular.

As defesas dos investigados negaram as acusações.

‌