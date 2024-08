Sol e calor: Rio terá fim de semana com termômetro acima dos 30 °C De acordo com o Centro de Operações, o céu estará claro a parcialmente nublado. Não há previsão de chuva Rio de Janeiro|Do R7 31/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 31/08/2024 - 02h00 ) ‌



Rio terá sol e calor neste fim de semana Tânia Rêgo/Agência Brasil

Os cariocas terão um fim de semana de sol e calor. Em um inverno marcado por mudanças bruscas de temperatura no Rio de Janeiro, a previsão é de termômetro acima dos 30 °C nos próximos dias.

No sábado (31), a temperatura máxima pode chegar a 32 °C, enquanto a mínima deverá ser de 14 °C. No domingo (1º), o tempo deve esquentar, e o termômetro vai variar entre 35 °C e 14 °C, segundo o Sistema Alerta Rio.

De acordo com o serviço de meteorologia, um sistema de alta pressão influencia o clima na cidade. O céu estará claro a parcialmente nublado. Não há previsão de chuva. A expectativa é de ventos fracos a moderados.

O Centro de Operações Rio prevê mudança no tempo somente na segunda (2), com passagem de uma frente fria no mar. Com isso, as temperaturas entram em declínio. A expectativa é de máxima de 30 °C, e mínima de 16 °C.

Rio tem 16 praias liberadas neste fim de semana

Segundo o Inea (Instituto Estadual do Ambiente), o Rio tem 16 praias recomendadas ao banho nas zonas sul e oeste.

As praias liberadas são Barra de Guaratiba, Grumari, Prainha, Pontal de Sernambetiba, Recreio, Barra da Tijuca (menos em frente ao 2º Grupamento do Corpo de Bombeiros e no Quebra-mar, em frente à rua Sargento João de Faria), Pepino, São Conrado (exceto em frente ao n.º 220 da avenida Prefeito Mendes de Morais), Leblon (exceto em frente à rua Rita Ludolf e em frente à rua Bartolomeu Mitre), Ipanema, Arpoador, Copacabana, Leme, Vermelha, Urca e Flamengo.

Está desaconselhado o banho nas praias de Vidigal, Diabo e Botafogo.

Niterói

Em Niterói, as praias favoráveis ao mergulho são Gragoatá, Flechas (exceto em frente à rua Nilo Peçanha), Icaraí (exceto em frente à rua Otávio Carneiro e rua Mariz e Barros), Charitas (exceto em frente à avenida Quintino Bocaiúva n.° 355 e no lado direito do Clube Naval de Charitas), Eva, Adão, Piratininga, Sossego, Camboinhas, Itaipu e Itacoatiara.

O banho não está recomendado nas praias de Boa Viagem, São Francisco e Jurujuba.

O Inea alerta que o banho de mar deve ser evitado nas 24 horas após a ocorrência de chuvas e próximo à saída de galeria de águas pluviais ou canais de drenagem.