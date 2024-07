Rio de Janeiro |Do R7

Suspeito de assediar jovem dentro de ônibus tem prisão decretada e é procurado no Rio O caso aconteceu no último dia 4. Angelo Macio dos Santos Ramos, de 46 anos, é suspeito de ter cometido outro crime semelhante

‌



A+

A-

Suspeito teve a prisão decretada pelo crime de importunação sexual Divulgação/ Disque Denúncia

O Disque Denúncia divulgou, nesta quinta-feira (11), um cartaz com a foto do homem suspeito de assediar uma jovem dentro de um ônibus, no Rio de Janeiro. Angelo Macio dos Santos Ramos, de 46 anos, teve a prisão decretada pelo crime de importunação sexual e é procurado pela polícia.

O caso aconteceu no último dia 4. A vítima, de 22 anos, gravou o momento em que o suspeito olhava fixamente para ela e encostava nas próprias partes íntimas. Segundo ela, o chão do coletivo ficou sujo de sêmen. Outros passageiros não teriam percebido a ação. Em seguida, o homem fugiu.

A 26ª DP (Todos os Santos) está à frente das investigações. Segundo um relatório da Polícia Civil, o homem é suspeito de ter cometido um crime semelhante em janeiro deste ano.

Além da prisão, a Justiça determinou buscas em endereços de Angelo Macio, com objetivo de recolher aparelhos eletrônicos como celulares, pendrives, HDs, DVDs, CDs, computadores, notebooks e tablets.

A polícia pede que a população repasse informações sobre o paradeiro do suspeito por meio do Disque Denúncia: