Suspeito de transportar drogas é preso após fugir de cerco e cruzar a ponte Rio-Niterói De acordo com as investigações, o homem buscou a carga no Complexo do Alemão, zona norte da capital fluminense.

Suspeito foi preso após cruzar a ponte Rio-Niterói Fernando Frazão/ Agência Brasil

Um homem, de 22 anos, suspeito de transportar drogas, foi preso em flagrante com grande quantidade de entorpecentes, em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro, em uma ação da PRF (Polícia Rodoviária Federal) com agentes do programa Niterói Presente, nesta terça-feira (25).

Segundo a polícia, o suspeito buscou a carga no Complexo do Alemão, zona norte da capital fluminense. Ao receber informações sobre o caso, agentes da PRF montaram um cerco para abordar o veículo. O homem conseguiu escapar e cruzar a ponte Rio-Niterói.

Com isso, os agentes do programa Niterói Presente foram acionados e conseguiram deter o suspeito no bairro São Francisco. Na delegacia, ele informou que as drogas seriam levadas para a comunidade do Itambi, em Itaboraí, na região metropolitana do Rio, de acordo com os agentes.

O material foi levado para a 79ª DP (Jurujuba).