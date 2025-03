Tarifa de ônibus intermunicipais do Rio terá aumento a partir deste sábado (29) O reajuste foi publicado pelo Detro-RJ (Departamento de Transportes Rodoviários) no Diário Oficial da última quarta-feira (26) Rio de Janeiro|Do R7 28/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/03/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Passageiros em ônibus lotado no Rio Fernando Frazão/Agência Brasil

A tarifa dos ônibus intermunicipais do estado do Rio de Janeiro vai aumentar a partir da meia-noite do próximo sábado (29). O reajuste foi publicado pelo Detro-RJ (Departamento de Transportes Rodoviários) no Diário Oficial da última quarta-feira (26).

Na região metropolitana, a passagem dos coletivos urbanos — de duas portas — e rodoviários — uma porta — sobe 8,16%. Já no interior, o reajuste será de 8,34% no serviço rodoviário, e de 7,96%, no urbano.

Segundo o Detro, os índices adotaram os critérios de uma metodologia criada para orientar o corpo técnico de diversos municípios.

De acordo com o órgão, foi levado em consideração o aumento do preço dos insumos e os indicadores operacionais, como o tipo de veículo, a quilometragem, a média de passageiros transportados e a região em que circula.

‌



Os novos valores de todas as linhas intermunicipais podem ser consultados numa tabela disponibilizada no site oficial do Detro-RJ.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5