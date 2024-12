Técnico de enfermagem é preso sob suspeita de dopar e estuprar duas vítimas no RJ Segundo as investigações, o homem dava carona para pessoas na rua e, em seguida, oferecia uma bebida com droga Rio de Janeiro|Do R7 06/12/2024 - 17h21 (Atualizado em 06/12/2024 - 17h21 ) twitter

Técnico de enfermagem foi preso após a Justiça decretar a prisão dele Reprodução/ Segurança Presente

Um técnico de enfermagem foi preso sob suspeita de dopar e estuprar duas vítimas em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro. A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão no endereço dele, nesta sexta-feira (6).

Segundo as investigações, o suspeito dava carona para pessoas na rua e, em seguida, oferecia uma bebida com droga. Quando as vítimas perdiam a consciência, ocorriam os abusos sexuais.

Durante as buscas, os agentes apreenderem bebidas, medicamentos, dispositivos eletrônicos e pendrives. As investigações seguem para identificar outras possíveis vítimas ou cúmplices do suspeito.



O caso é investigado pela 79ª DP (Jurujuba), que pediu à Justiça a prisão dele. O homem foi detido pelo crime de estupro de vulnerável por agentes do programa Segurança Presente, na quarta (4), após a ordem judicial.