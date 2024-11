Tentativa de invasão do tráfico termina em tiroteio com milícia e deixa mortos em Rio das Pedras A Polícia Militar disse que reforçou o patrulhamento na região após o confronto na manhã deste sábado (23) Rio de Janeiro|Do R7 23/11/2024 - 12h27 (Atualizado em 23/11/2024 - 12h32 ) twitter

Foto de armas que teriam sido tomadas de traficantes foi publicada nas redes sociais REPRODUÇÃO

Um intenso tiroteio assustou moradores de Rio das Pedras, na zona oeste do Rio de Janeiro, no início da manhã deste sábado (23). De acordo com informações iniciais, o confronto deixou ao menos três mortos: dois corpos foram achados na área de mata do Sertão e Brejo e outro na parte baixa da comunidade.

Segundo a apuração da RECORD, a região dominada pela milícia sofreu uma tentativa de invasão de traficantes da facção Comando Vermelho. Os milicianos teriam reagido e matado três rivais. Além disso, eles tomaram quatro fuzis do bando e publicaram a foto das armas nas redes sociais.

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que tomou conhecimento de confronto entre facções e reforçou o policiamento na região com apoio de unidades do 2º Comando de Policiamento de Área, do Bope (Batalhão de Operações de Policiais Especiais) e Recom (Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão).

De acordo com o comando do 18º BPM (Jacarepaguá), buscas estão sendo realizadas no local e até o momento não há registros de feridos na região.