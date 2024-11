Terceira vítima baleada na cabeça em tiroteio no Rio morre no hospital O motorista de caminhão Geneilson Eustáquio Ribeiro, de 49 anos, estava internado em estado gravíssimo Rio de Janeiro|Do R7 24/10/2024 - 14h51 (Atualizado em 24/10/2024 - 16h54 ) twitter

Motoristas e passageiros ficaram em meio ao fogo cruzado na avenida Brasil JOSE LUCENA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO/24.10.2024

Subiu para três o número de mortos baleados no tiroteio que fechou a avenida Brasil durante uma operação da Polícia Militar contra o roubo de cargas no Complexo de Israel, na zona norte do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (24).

O motorista de caminhão Geneilson Eustáquio Ribeiro, de 49 anos, foi atingido com um tiro na cabeça quando passava pela rodovia Washington Luiz, que fica próxima à comunidade Cidade Alta.

O paciente deu entrada em estado grave no Hospital Moacyr do Carmo, em Caxias, na Baixada Fluminense, e depois foi transferido para o Hospital Adão Pereira Nunes, na mesma região. No entanto, ele não resistiu.

Mais duas vítimas morreram e outras três ficaram feridas na troca de tiros entre policiais e criminosos, nesta manhã. Entre elas está um suspeito, que segue internado sob custódia.

Durante o confronto, centenas de pessoas ficaram em meio ao fogo cruzado na via expressa e a circulação dos trens no ramal Gramacho precisou ser temporariamente interrompida. Nove escolas e duas unidades de saúde ficaram fechadas por segurança. A ação policial foi suspensa.

2ª vítima morreu após ser baleada dentro de ônibus

Renato, de 48 anos, morreu após ter sido baleado na cabeça Reprodução/Record Rio

A segunda vítima é Renato Oliveira, de 48 anos, baleado na cabeça quando estava dentro de um ônibus que passava pela avenida Brasil.

Segundo testemunhas, o passageiro estava a caminho do trabalho e dormia no coletivo no momento em que foi atingido por uma bala perdida.

O homem chegou a ser levado em estado grave para Hospital Federal de Bonsucesso, na mesma região, e a passar por cirurgia. Segundo a direção da unidade, ele não resistiu aos ferimentos.

Familiares disseram que Renato era morador de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e trabalhava para uma empresa que prestava serviço para a Marinha.

Motorista de aplicativo também foi ferido na cabeça e morreu

O motorista de aplicativo Paulo Roberto de Souza, de 60 anos, também foi atingido na cabeça durante a troca de tiros e morreu. Ele estava trabalhando e passava pela rodovia Washington Luiz quando o confronto começou.

O passageiro assumiu a condução do veículo e conseguiu pedir ajuda para a Polícia Militar. A vítima ainda foi levada ao Hospital Moacyr do Carmo, em Caxias, na Baixada Fluminense, mas chegou à unidade sem vida.

Ele deixou esposa e dois filhos.

