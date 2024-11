Traficante Peixão é investigado por terrorismo após mortes durante operação no Complexo de Israel, no Rio Na última quinta-feira (24), três inocentes foram baleados na cabeça depois que bandidos atiraram contra duas vias expressas Rio de Janeiro|Do R7 28/10/2024 - 14h36 (Atualizado em 28/10/2024 - 14h47 ) twitter

Peixão é o fundador do Complexo de Israel, na zona norte do Rio Reprodução/ RECORD RIO

A Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu um inquérito para investigar por terrorismo o traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, chefe do crime organizado do Complexo de Israel, na zona norte da capital.

Na última quinta-feira (24), três inocentes morreram e outras três pessoas ficaram feridas depois que bandidos da localidade atiraram em direção à avenida Brasil e à rodovia Washington Luiz durante uma operação da Polícia Militar.

Em coletiva de imprensa no mesmo dia, o governador Cláudio Castro afirmou que os traficantes atiraram a esmo contra a população na tentativa de afastar a PM. A hipótese também foi apresentada pela porta-voz da corporação, a tenente-coronel Cláudia Moraes.

Peixão é um dos membros da cúpula do TCP (Terceiro Comando Puro), a segunda maior facção do estado. Em 2020, o criminoso fundou o Complexo de Israel após unir a Cidade Alta às comunidades de Vigário Geral, Parada de Lucas, Cinco Bocas e Pica-Pau.

‌



Descrito como um bandido “extremamente violento”, ele é responsável por praticar extorsões contra comerciantes e expulsar moradores da região.

Contra Peixão constam sete mandados de prisão em aberto por crimes como tráfico e homicídio. O Disque Denúncia oferece uma recompensa de R$ 1.000 por informações que levem à prisão do traficante.

