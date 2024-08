Traficante processa Filipe Ret, Cabelinho e Maneirinho e pede R$ 500 mil de indenização Alexander de Jesus Carlos, que está preso, entrou com uma ação por dano moral em razão de um áudio dele ter sido usado numa música Rio de Janeiro|Juliana Amorim*, do R7 21/08/2024 - 15h18 (Atualizado em 21/08/2024 - 15h56 ) ‌



MC Cabelinho, Mc Maneirinho e Filipe Ret são réus em processo movido por traficante Montagem/ Reprodução/ Instagram @mccabelinho, @mcmaneirinho e @filiperet

Os cantores Filipe Ret, MC Cabelinho e MC Maneirinho estão sendo processados pelo traficante Alexander de Jesus Carlos, que está preso em Bangu 3, no Complexo de Gericinó, na zona oeste do Rio de Janeiro. O criminoso, mais conhecido pelos apelidos de “Choque”, “220″ ou ”Coroa”, entrou com uma ação na 1ª Vara da Cível da Regional de Bangu, por dano moral, em razão de um áudio dele ter sido usado indevidamente na música 7 Meiota, do último álbum do cantor Filipe Ret, o Lume. O detento pede indenização de mais R$ 500 mil.

Segundo informações do TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro), o áudio do traficante teria sido exibido em um programa jornalístico. Apontado como um dos chefes do tráfico de drogas da maior facção criminosa que atua no estado, Alexander de Jesus Carlos foi preso, em dezembro de 2023, sob acusação de envolvimento na morte de um PM.

No último despacho da juíza Talita Bretz Cardoso de Mello, da 1ª Vara da Cível da Regional de Bangu, consta que Alexander fez um acordo extrajudicial com um dos réus, com a previsão de recebimento de mais de R$ 50 mil.

O R7 tentou contato por e-mail com as assessorias de Filipe Ret e da gravadora do álbum, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. Ainda não foram localizados os representantes de MC Cabelinho e MC Maneirinho. O espaço está aberto para manifestação.

*Sob supervisão de Bruna Oliveira





