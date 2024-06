TRE anuncia mudança de endereço de 93 seções devido à violência no Rio A troca tem intuito de evitar áreas dominadas por traficantes e milicianos durante as eleições de 2024

(Reprodução/Record News - 07/06)

O TRE-RJ (Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro) anunciou que vai alterar o endereço de 93 seções eleitorais em todo o estado do Rio de Janeiro para as eleições municipais de 2024. Segundo o TRE, nos pontos mais críticos, o reforço no efetivo policial teria que ser intensificado e seria necessário o uso de carros blindados para o transporte de urnas eletrônicas. Os novos endereços serão divulgados no dia 7 de agosto.

A mudança vai considerar os locais próximos às votações originais dos eleitores, mas tem o intuito de evitar as áreas dominadas pelo tráfico ou milícia. Seções eleitorais nos complexos do Alemão e Maré estão entre os exemplos de locais mapeados pelo TRE.

O TRE-RJ e o governo do Estado sustentam um convênio assinado que prevê o reforço do policiamento da PMERJ (Polícia Militar do Rio de Janeiro) em áreas de risco. Para isso, o TRE-RJ criou o Gaesi (Gabinete Extraordinário de Segurança Institucional) para reunir representantes das forças de segurança federal, estadual e municipal durante o período eleitoral.

O desembargador Henrique Figueira, presidente do TRE-RJ, solicitou a presença de forças federais nas eleições e aguarda a aprovação do governador do Estado.

