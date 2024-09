Três criminosos morrem durante operação do Bope no Complexo da Maré, zona norte do Rio Outro bandido foi preso e dois carros roubados apreendidos; moradores relataram intenso tiroteio na madrugada Rio de Janeiro|Do R7 03/09/2024 - 10h03 (Atualizado em 03/09/2024 - 10h03 ) ‌



A ação tem como objetivo localizar criminosos envolvidos em disputas territoriais em diferentes pontos da capital Reprodução/Record

Três criminosos morreram durante uma operação do Bope, na manhã desta terça-feira (3), no Complexo da Maré, na zona norte do Rio. Segundo a Polícia Civil, foram baleados o traficante “Gordão dos Cria” bem como o segurança desse criminoso e o guarda-costas do traficante “Bill”. Outro bandido foi preso e dois carros roubados apreendidos.

A ação tem como objetivo localizar criminosos envolvidos em disputas territoriais em diferentes pontos da capital. Os alvos principais são os traficantes do Terceiro Comando Puro, que dominam as comunidades da região. Uma escola estadual e 37 municipais precisaram ficar fechadas por conta do tiroteio. A operação segue em andamento.

A Mobi Rio informou que o motorista de um ônibus articulado do BRT, ao passar pela estação Fiocruz no sentido Terminal Gentileza, escutou um barulho de estilhaço de vidro. Não houve vítimas no veículo.