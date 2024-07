Três suspeitos morrem e outros cinco são presos em operação no Juramento, na zona norte do Rio PMs apreenderam três fuzis, duas pistolas e drogas; patrulhamento foi reforçado na região Rio de Janeiro|Do R7 25/07/2024 - 15h49 (Atualizado em 25/07/2024 - 15h49 ) ‌



A PM apreendeu três fuzis, duas pistolas e drogas Divulgação/Polícia Militar

Três suspeitos morreram e outros cinco foram presos durante uma operação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas e o roubo de cargas no morro do Juramento, na zona norte do Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira (25). Segundo a corporação, os agentes foram recebidos a tiros na comunidade.

Ao todo, a PM apreendeu cinco fuzis e duas pistolas, além de drogas. Na ação, policiais ainda retiraram 11 toneladas de barricadas que bloqueavam as ruas da região.

O material apreendido e os presos foram levados para a 27ª DP (Vicente de Carvalho). Em nota, a polícia afirmou que o patrulhamento segue reforçado na região.