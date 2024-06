UFRJ suspende atividades noturnas após intenso tiroteio na Maré e caos em vias expressas Determinação vale para as unidades do Rio de Janeiro e de Duque de Caxias; avaliações serão remarcadas

Alto contraste

A+

A-

Determinação vale para as unidades de Caxias e da capital (Artur Moês (Coordcom/UFRJ))

A UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) suspendeu as atividades acadêmicas noturnas devido à operação no Complexo da Maré, nesta terça-feira (11). As determinações são válidas para as unidades da capital e de Duque de Caxias.

Em seu site oficial, a reitoria também determinou o abono de faltas ao longo do dia e o adiamento de avaliações.

Bloqueio de vias expressas

Na ação da PM, um agente do Bope (Batalhão de Operações Especiais) morreu e outro ficou ferido. Um suspeito identificado como Francisco Jorge da Conceição Freitas, o Divu, foi baleado e não resistiu aos ferimentos.

Em retaliação, criminosos fecharam a linha Vermelha e incendiaram um ônibus na avenida Brasil. Na linha Amarela, um caminhão foi atravessado em uma das pistas. Durante o tiroteio, motoristas ficaram em meio ao fogo cruzado.

Publicidade

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Disque Denúncia pede a colaboração da população sobre informações de criminosos escondidos na comunidade.

Se você tem informações que ajudem a @PMERJ na localização de criminosos, armas e drogas, no Complexo da Maré, denuncie anonimamente: 21 2253-1177 ou app Disque Denúncia RJ. pic.twitter.com/1TayECU2xA — Disque Denúncia Rio (@DDalertaRio) June 11, 2024

Confronto também afeta alunos da rede básica de ensino

Na rede estadual de ensino, cerca de 900 alunos do turno da manhã foram afetados pelo tiroteio no complexo, segundo a Secretaria Estadual de Educação. Duas escolas foram fechadas.

Já na rede municipal, 42 unidades foram impactadas pela operação. O número de estudantes que ficaram sem aulas não foi divulgado.