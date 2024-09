Veja o que sabe sobre o caso da idosa achada morta dentro de casa com a filha, no Rio O corpo de Maria Auxiliadora, de 78 anos, estava em estado avançado de decomposição; ela estava morta há pelo menos 6 meses Rio de Janeiro|Do R7 12/09/2024 - 13h47 (Atualizado em 12/09/2024 - 13h50 ) ‌



Idosa estava morta há pelo menos seis meses, segundo peritos RECORD

A polícia investiga o caso estarrecedor de uma idosa encontrada morta, em estado avançado de decomposição, no apartamento onde ela morava com a filha, na Vila da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro.

Ainda não se sabe a causa da morte de Maria Auxiliadora, de 78 anos, nem o motivo para a filha ter mantido o corpo da mãe no local por tanto tempo. Ela chegou a ser levada para prestar depoimento na delegacia. Após ser ouvida, foi liberada.

Foi uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel) que localizou o corpo na residência. Apesar da descoberta, muitas perguntas ainda seguem sem respostas.

Veja tudo o que se sabe sobre o caso:

Como o corpo foi encontrado

O corpo de Maria Auxiliadora, de 78 anos, foi descoberto na residência por uma equipe do Samu. Os profissionais haviam sido acionados porque a filha da idosa, de 50 anos, estava passando mal. Um dos médicos estranhou o cheiro vindo de um dos cômodos. Como a mulher se recusou a abrir a porta, ele decidiu arrombar.

Idosa estava morta há meses

Para os peritos, dona Maria já estava morta há seis meses pelo menos. A causa da morte ainda não foi esclarecida. Em razão do estado avançado de decomposição, não foi possível afirmar o que provocou o óbito.

Vizinhança surpresa

Vizinhos relataram não ter percebido sinais de que o corpo da idosa estava na residência. Eles acreditam que a filha, que é farmacêutica aposentada, possa ter usado alguma substância química para atenuar o cheiro do cadáver.

Neta estava impedida de fazer visitas

Segundo moradores da região, a filha de dona Maria era muito ligada à mãe e estaria apresentando um comportamento estranho há alguns meses. Uma vizinha relatou a suspeita de o caso estar ligado a problemas psicológicos e disse ter escutado gritos da mulher.

Segundo a testemunha, a neta estava proibida de visitar as duas há mais de um ano.

Investigação

Procurada pelo R7, a Polícia Civil disse que a 27ª DP (Vicente de Carvalho) investiga o caso, mas não detalhou quais crimes são apurados.