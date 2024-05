Veja tudo o que você precisa saber para ir ao show da Madonna em Copacabana

Alto contraste

Madonna fez um ensaio no palco montado nas areias de Copacabana (FELIX AVERBUG/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 03.05.2024)

A cantora Madonna se apresenta neste sábado (4), na praia Copacabana, na zona sul do Rio. O show marca o encerramento da turnê “The Celebration Tour” e deve ser o maior dos 40 anos da carreira da artista. A prefeitura estima um público de 1,5 milhão de pessoas.

Antes da apresentação, o DJ americano Diplo vai abrir o megaevento. A rainha do pop sobe ao palco por volta das 21h45. A performance ainda deve ter participações especiais das cantoras Anitta e Pablo Vittar e de cerca de 20 rimistas mirins de escolas de samba do Rio de Janeiro. O pós será comandado por Pedro Sampaio.

Ao longo da orla, serão 18 torres de sonorização. O palco terá três passarelas por onde a cantora poderá andar durante a apresentação.

O governo do estado e a prefeitura montaram um esquema especial, similar ao do Réveillon, com interdições no trânsito e pontos de revista para garantir a segurança do público.

O R7 reuniu todas as informações que você precisa saber para ir ao show da artista. Veja a seguir:

Como chegar?

Metrô : O funcionamento do metrô será estendido até as 4h de domingo (5) . O horário especial será implantado nas estações Cardeal Arcoverde, Siqueira Campos e Cantagalo. As demais estações vão operar com horário normal, ou seja, até meia-noite. Após este horário, elas vão estar abertas apenas para desembarque.

: . O horário especial será implantado nas estações Cardeal Arcoverde, Siqueira Campos e Cantagalo. As demais estações vão operar com horário normal, ou seja, até meia-noite. Após este horário, elas vão estar abertas apenas para desembarque. Trens : A estação da Central do Brasil irá fechar às 21h15 e reabrirá entre 0h15 e 2h15.

: A estação da Central do Brasil irá fechar às 21h15 e reabrirá entre 0h15 e 2h15. VLT : A linha 1 (Santos Dumont x Gentileza) funcionará ao longo de toda a madrugada de sábado para domingo.

: A linha 1 (Santos Dumont x Gentileza) funcionará ao longo de toda a madrugada de sábado para domingo. BRT : O sistema também vai operar em regime especial, até as 4h de domingo, nas seguintes linhas: 11 (Alvorada X Santa Cruz), 17 (Santa Cruz x Campo Grande), 22 (Jardim Oceânico x Alvorada), 35 (Alvorada x Paulo da Portela), 38 (Alvorada x Galeão), 51 (Recreio x Deodoro), 50 (Jardim Oceânico x Centro Olímpico), 60 (Deodoro x Gentileza) e 80 (Penha x PUC).

: O sistema também vai operar em regime especial, até as 4h de domingo, nas seguintes linhas: 11 (Alvorada X Santa Cruz), 17 (Santa Cruz x Campo Grande), 22 (Jardim Oceânico x Alvorada), 35 (Alvorada x Paulo da Portela), 38 (Alvorada x Galeão), 51 (Recreio x Deodoro), 50 (Jardim Oceânico x Centro Olímpico), 60 (Deodoro x Gentileza) e 80 (Penha x PUC). Ônibus: A linha especial Gentileza x Madonna vai operar o trecho entre o terminal e o bairro. As partidas começam às 13h deste sábado. Até as 19h30, o desembarque ocorrerá na avenida Princesa Isabel. Após esse horário, vai ser na Enseada de Botafogo. A tarifa custa R$ 8,60 (paga apenas na ida). Para o retorno, o passageiro recebe uma pulseira de identificação. Para os ônibus convencionais, haverá um terminal na altura do posto 6 e outro na Enseada de Botafogo.

Interdições

O trânsito do entorno deve ter mudanças graduais ao longo do dia. A partir das 18h, os acessos ao bairro serão interditados para carros de aplicativo e de passeio. Já às 19h30, ônibus e táxis também serão impedidos de acessar a região.

Também haverá restrições no mar: às 12h, a prática de stand up paddle e canoa havaiana será proibida dentro do perímetro de Copacabana.

Segurança

Mais de 6500 agentes das polícias Civil e Militar, Guarda Municipal e Corpo de Bombeiros vão atuar em Copacabana. Delegacias da região e especializadas terão o efetivo reforçado.

Dezoito pontos de bloqueio e de revistas serão montados nos acessos à orla, com reconhecimento facial, além de detectores de metais nas saídas das estações Cardeal Arcoverde, Siqueira Campos e Cantagalo.

Pontos de apoio

Desde a última quinta-feira (2), a Cedae (Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro) distribui água para os fãs da artista. No sábado, dia do megaevento, a operação será reforçada com quatro pontos de hidratação ao longo da orla, todos no canteiro central. Veja os locais:

Altura da rua Duvivier;

Altura da rua Siqueira Campos;

Entre as avenidas Prado Junior e Princesa Isabel;

Altura da avenida República do Peru.

Serão três postos pré-hospitalares. As unidades ficarão na altura da avenida Princesa Isabel, praça do Lido e rua República do Peru. O atendimento vai funcionar das 17h30 até as 4h. Também haverá área com recursos para contingência em caso de incidentes com diversas vítimas.

Além disso, cerca de 550 banheiros químicos serão disponibilizados — o que representa uma média de 2,7 mil pessoas por cabine.

Previsão do tempo

Segundo o sistema Alerta Rio, o sábado terá redução de nebulosidade a partir do fim da manhã, com predomínio de céu parcialmente nublado. Não há previsão de chuva e os termômetros devem chegar aos 35 °C.

