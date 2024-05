Madonna ensaia de máscara no palco do espetáculo em Copacabana A cantora levantou a bandeira do Brasil; Pabllo Vittar foi registrada no palco ao lado da artista

Madonna ensaia de máscara em Copacabana (Reprodução / Record)

A cantora Madonna fez, na noite da última quinta-feira (2), um ensaio no palco na praia de Copacabana, onde irá realizar o show da ‘The Celebration Tour’. A artista vai comemorar 40 anos de carreira. As imagens foram registradas por cima da estrutura metálica que cerca o palco. A expectativa do público é de 1,5 milhão de pessoas.

A rainha do pop iniciou a apresentação com uma touca amarela e, ao longo da preparação para o espetáculo, também mudou de roupa. Além disso, levantou uma bandeira do Brasil. A cantora Pabllo Vittar foi registrada no palco ao lado de Madonna.

ESQUEMA DE SEGURANÇA

O esquema de segurança para o show, marcado para este sábado (4), conta com 3,2 mil policiais, 64 carros espalhados em 18 pontos de bloqueio, 65 torres de observação, 12 câmeras extras de reconhecimento facial e dois drones.

Ainda serão montados 18 pontos de revista com detectores de metal nas estações do metrô Arcoverde, Siqueira Campos e Cantagalo.

Os agentes vão contar com cinco tendas de apoio, oito quadriciclos, nove viaturas nas areias e oito cabines de reforço.