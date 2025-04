Polícia desarticula quadrilha do golpe do bilhete premiado no RS Esquema envolve desde a abordagem inicial até a participação de cúmplices que dão credibilidade ao golpe Balanço Geral RS|Do R7 29/04/2025 - 16h59 (Atualizado em 29/04/2025 - 16h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Civil prendeu integrantes de um grupo criminoso especializado no golpe do bilhete premiado, que atuava no Rio Grande do Sul e tinha ramificações em outros estados.

A operação, denominada ‘Golpe de Ouro’, já está em sua quarta fase e visa desmantelar essa associação criminosa que lesou vítimas em milhares de reais.

O delegado Marcos Meirelles destacou a complexidade do esquema, que envolve desde a abordagem inicial até a participação de cúmplices que dão credibilidade ao golpe.

A investigação continua, com mais prisões previstas, enquanto a polícia alerta a população sobre a importância de reconhecer e evitar esses golpes.