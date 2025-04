Tiroteio em Balneário Cassino (RS) deixa dois mortos e dois feridos Polícia foi acionada após denúncias de tiros em via pública Cidade Alerta RS|Do R7 28/04/2025 - 19h50 (Atualizado em 28/04/2025 - 19h50 ) twitter

Um tiroteio no Balneário Cassino (RS) resultou em duas vítimas fatais e dois feridos. Entre os envolvidos está um adolescente de 17 anos, apontado como um dos autores dos disparos. A Polícia Militar foi acionada após relatos de tiros em via pública e, durante a abordagem, um dos suspeitos — que usava moletom vermelho — reagiu e foi morto em confronto com os agentes. Outro suspeito ficou ferido e foi encaminhado ao hospital.