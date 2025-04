Moradores de Alvorada (RS) enfrentam há meses problemas com esgoto entupido Mau cheiro, insetos e riscos à saúde afetam a população, sem resposta da Corsan Guaíba no Ar|Do R7 15/04/2025 - 10h49 (Atualizado em 15/04/2025 - 10h49 ) twitter

Moradores de Alvorada, no Rio Grande do Sul, enfrentam há oito meses sérios problemas com esgoto entupido, causando mau cheiro, proliferação de insetos e riscos à saúde.

Apesar das constantes reclamações, a Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN) não solucionou a situação, e a comunidade sofre com o esgoto vazando pelas ruas e com alagamentos frequentes.

Moradores relatam as dificuldades diárias e a falta de ação das autoridades. A população, que paga seus impostos em dia, pede uma solução urgente, principalmente para proteger crianças e pessoas vulneráveis.