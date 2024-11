123 Milhas: clientes devem solicitar valores a receber até o fim do mês; veja passo a passo 123 Milhas: clientes devem solicitar valores a receber até o fim do mês; veja passo a passo ND Mais|Do R7 12/11/2024 - 17h50 (Atualizado em 12/11/2024 - 17h50 ) twitter

Os mais de 800 mil clientes prejudicados pela agência de viagens 123 Milhas têm até dia 26 de novembro para solicitar a inclusão na lista de credores, isto é, quem tem valores a receber. As informações estão no edital de recuperação judicial do grupo.

