2ª edição da corrida Pratique Summer Run agita a Palhoça Corrida agita a praia do Mar Aberto, na Palhoça; O evento esportivo reúne corrida, música e atividades para toda a família ND Mais|Do R7 06/12/2024 - 05h08 (Atualizado em 06/12/2024 - 05h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com o verão chegando, muita gente aproveita as águas tranquilas das praias de Palhoça. E para os corredores que desejam se desafiar na areia, a 2ª edição da corrida Pratique Summer Run acontece no dia 26 de janeiro de 2025, na praia do Mar Aberto.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse evento imperdível!

Leia Mais em ND Mais:

A lista de destinos internacionais que coloca Florianópolis como referência mundial

Planos de saúde: Novas regras de cancelamento por inadimplência valem para contratos antigos

Criciúma Esporte Clube divulga nota oficial após renuncia de seu presidente