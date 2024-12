2 milhões de pessoas devem visitar Balneário Camboriú na temporada de verão Secretaria de Turismo de Balneário Camboriú estima que mais de 2 milhões de pessoas visitem a cidade no verão ND Mais|Do R7 06/12/2024 - 16h09 (Atualizado em 06/12/2024 - 16h09 ) twitter

Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina, espera receber 2 milhões de pessoas na temporada de verão 2024/2025. Um dos destinos favoritos dos turistas, tem a expectativa de receber 15% a mais de turistas que no ano anterior.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades!

