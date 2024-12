22ª Fenaostra começa hoje com o melhor da culinária em Florianópolis; veja programação completa 22ª Fenaostra começa hoje com o melhor da culinária em Florianópolis; veja programação completa ND Mais|Do R7 03/12/2024 - 20h29 (Atualizado em 03/12/2024 - 20h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fenaostra 2024

A 22ª edição da Fenaostra (Festa Nacional da Ostra) abriu as portas às 11h desta terça-feira (3). O evento reúne o melhor da culinária de frutos do mar em Florianópolis, com 14 restaurantes confirmados e shows nacionais todos os dias.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais!

Leia Mais em ND Mais:

Antes do fim: país que será engolido pelo mar faz cópia no metaverso para preservar memórias

Doença desconhecida causa a morte de 143 pessoas na República do Congo

Prefeitos presos na Operação Fundraising podem retomar funções públicas em SC; entenda