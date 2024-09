249 candidatos em SC têm escolaridade mínima Levantamento do portal ND Mais aponta os números da escolaridade dos que estão na disputa pelos cargos de prefeito, vice e vereador... ND Mais|Do R7 07/09/2024 - 10h30 (Atualizado em 07/09/2024 - 10h30 ) ‌



Em Santa Catarina, um total de 249 candidatos declarou que “lê e escreve” no item Escolaridade quando registraram candidatura na Justiça Eleitoral. Levantamento do portal ND Mais mostra que são dois candidatos a prefeito, sete a vice-prefeito e 240 a vereador.

