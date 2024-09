34 anos de proteção ao consumidor: descubra os serviços do Procon-SC Procon de Santa Catarina realizou quase 60 mil atendimentos no primeiro semestre deste ano; saiba como evitar golpes e fraudes ND Mais|Do R7 11/09/2024 - 20h42 (Atualizado em 11/09/2024 - 20h42 ) ‌



Nesta quarta-feira (11), o CDC (Código de Defesa do Consumidor), marco essencial na proteção dos direitos dos consumidores brasileiros, completa 34 anos. Criado pela Lei 8.078 no ano de 1990 e em vigor desde 1991, o CDC é celebrado pelo Procon-SC como uma conquista importante, mas ainda com desafios a serem enfrentados.

