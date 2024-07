ND Mais |Do R7

8º Saragaço: celebração da melhor safra da Tainha em 10 anos em Bombinhas Depois de quase 10 anos, os pescadores artesanais de tainha do Litoral Norte catarinense comemoram uma boa safra, com excelente quantidade...

Depois de quase 10 anos, os pescadores artesanais de tainha do Litoral Norte catarinense comemoram uma boa safra, com excelente quantidade de peixes pescados e fartura para as comunidades tradicionais envolvidas com a atividade.

