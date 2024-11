A ansiedade no trabalho: um problema crescente no Brasil Levantamento do Ministério da Previdência Social aponta um crescimento dos problemas relacionados à saúde mental no trabalho ND Mais|Do R7 21/10/2024 - 14h29 (Atualizado em 21/10/2024 - 14h29 ) twitter

A ansiedade se tornou a terceira causa que mais afasta brasileiros do trabalho. Segundo um levantamento do Ministério da Previdência Social, foram concedidos 128.905 benefícios do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) para pessoas com “outros transtornos ansiosos”. Os dados são referentes ao período entre setembro de 2023 e outubro de 2024.

