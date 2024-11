A aposta em Florianópolis para manejar mais de 2 milhões de turistas no verão 2025 A aposta em Florianópolis para manejar mais de 2 milhões de turistas no verão 2025 ND Mais|Do R7 03/11/2024 - 11h09 (Atualizado em 03/11/2024 - 11h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Guarda-sol na praia

A Prefeitura de Florianópolis aposta na integração das forças e dos poderes para amenizar eventuais problemas ao longo da alta temporada.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as estratégias para o verão 2025!

Leia Mais em ND Mais:

Trilha do amor: casais encontram alternativa para ‘dates’ em meio à natureza de Florianópolis

Astronauta brasileiro fará palestra sobre sonhos que se tornam realidade em Chapecó

Conheça uma das maiores tirolesas urbanas do Brasil, localizada em uma pequena cidade de SC