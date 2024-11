A cara da burocracia A cara da burocracia ND Mais|Do R7 08/11/2024 - 20h09 (Atualizado em 08/11/2024 - 20h09 ) twitter

A cara da burocracia

Foi uma pá de cal nos empreendedores a reunião virtual dos representantes do Ibama de Brasília com os diretores do consórcio Santa Quitéria, composto pela Galvani, que produz fertilizantes, e pela Indústrias Nucleares do Brasil, que pretendem extrair urânio na região de Santa Quitéria (CE). A pauta era para definir uma data em dezembro para a realização de audiências públicas relacionadas ao projeto, que aguarda licença ambiental há 14 anos, mas os técnicos decidiram adiá-las para fevereiro de 2025 por três motivos que são a cara da burocracia do Brasil. Três dos cinco técnicos afirmaram que dezembro e janeiro são meses de férias dos funcionários do Ibama e também período chuvoso, o que dificultaria as reuniões. Ainda revelaram que há um problema no site do instituto que pode deixar a página suscetível a ataques hackers. Calados, outros dois membros do Ibama na reunião não esconderam o constrangimento, com cara de espanto. A jazida, segundo notícias do mercado, pode gerar 6 mil empregos diretos e produzir fertilizantes (demanda forte do agro) e urânio em escala nunca atingidos pelo País.

