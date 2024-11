‘A Grande Imigração Italiana’ é destaque em revista europeia ‘A Grande Imigração Italiana’ é destaque em revista europeia ND Mais|Do R7 21/11/2024 - 10h50 (Atualizado em 21/11/2024 - 10h50 ) twitter

Revista italiana sobre a imigração italiana

Entre as 18 cidades italianas que o repórter Paulo Mueller, da NDTV, visitou para gravar reportagens da série “A Grande Imigração Italiana”, sobre os 150 anos da vinda dos primeiros italianos para o Brasil, está a cidade de Trento. A presença da equipe de reportagem do Grupo ND rendeu, inclusive, a matéria de capa da revista “Trentini nel Mondo”, de circulação mensal e com versão online e impressa, distribuída na Itália e em outros países.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre a rica história da imigração italiana no Brasil!

