A grande prova de Florianópolis para a temporada do verão 2025

Guarda-sol na praia

A Prefeitura de Florianópolis está apostando em uma novidade para esta alta temporada, que será a implantação de postos fixos nas principais praias da Ilha de Santa Catarina.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as novidades da temporada de verão 2025!

