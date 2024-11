A sorte grande de SC: aposta em Armazém leva prêmio da Quina Rateio do prêmio sorteado na Quina deste sábado foi divulgado pela Caixa Econômica Federal ND Mais|Do R7 20/10/2024 - 15h08 (Atualizado em 20/10/2024 - 15h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma moradora ou morador de Santa Catarina irá, com certeza, começar a semana muito mais feliz. Isso porque uma aposta na cidade de Armazém, no Sul do Estado, levou uma bolada no sorteio da Quina deste sábado (19).

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Quina: veja de onde é a aposta de SC que levou bolada da loteria

• Acidente gravíssimo mata jovem de 23 anos em SC; vítima é identificada

• Incêndios na Grande Florianópolis: 12 supostos membros de facção são presos e um é morto



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.