Abalo e Medo: Tentativa de Assalto a Joalheria em Itajaí Deixa Proprietários em Estado de Choque A tentativa de assalto a uma joalheria no bairro São Vicente, em Itajaí, Litoral Norte de Santa Catarina, na noite da última segunda... ND Mais|Do R7 27/08/2024 - 19h11 (Atualizado em 27/08/2024 - 19h11 )



A tentativa de assalto a uma joalheria no bairro São Vicente, em Itajaí, Litoral Norte de Santa Catarina, na noite da última segunda-feira (26) chocou clientes e outros donos de estabelecimentos na região. Conhecidos relatam que os donos do local, um casal, está abalado com o ocorrido.

