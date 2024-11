Abastecimento interrompido: nove bairros da Grande Florianópolis ficarão até um dia sem água Abastecimento interrompido: nove bairros da Grande Florianópolis ficarão até um dia sem água ND Mais|Do R7 26/11/2024 - 15h09 (Atualizado em 26/11/2024 - 15h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Abastecimento de água em Içara

Nove bairros de Florianópolis e São José poderão ficar até um dia sem água, informou a Casan. A interrupção do abastecimento ocorre a partir das 18h desta terça-feira (26) e pode durar até o final da tarde de quarta (28), em função de uma manutenção de um reservatório na área continental da Capital.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre a interrupção do abastecimento.

Leia Mais em ND Mais:

Concurso premia casas mais decoradas para o Natal com isenção de IPTU em SC

Conheça as Comunidades de Negócios, que oferecem mais conexão e interação nas vendas online

Casal e outros oito réus são condenados por esquema de venda ilegal de terrenos em SC