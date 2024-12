Abertura oficial do Estação Boulevard 14/32 especial verão terá show gratuito do Quinteto SA Quinteto SA se apresenta no Estação Boulevard 14/32 deste domingo (8) e promete trazer o clima do verão para o público; abertura será... ND Mais|Do R7 06/12/2024 - 11h29 (Atualizado em 06/12/2024 - 11h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Floripa Airport dá início ao calendário de verão com um evento que promete animar moradores e turistas. A abertura oficial do Estação Boulevard 14/32 especial verão será no domingo (8) com apresentação especial do Quinteto SA, grupo conhecido pelo carisma e repertório que combina samba raiz, pagode anos 90 e MPB em um show imperdível.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de toda a programação de verão!

Leia Mais em ND Mais:

Foto de caçada dramática de tubarões nas Maldivas ganha competição de fotografia

Projeto para a melhoria da BR-282, em Palhoça, avança e Dnit pode tirar obra do papel em 2025

Obra pretende revitalizar e desassorear rio do Brás, em Florianópolis