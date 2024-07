Abordagem Tensa: Pitbull Solto em Itapema Na tarde do último domingo (28), uma guarnição da Guarda Municipal de Itapema, no Litoral Norte de SC, passou por uma situação perigosa... ND Mais|Do R7 30/07/2024 - 22h13 (Atualizado em 30/07/2024 - 22h13 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Na tarde do último domingo (28), uma guarnição da Guarda Municipal de Itapema, no Litoral Norte de SC, passou por uma situação perigosa e inusitada. Ao avistar um homem em atitude suspeita, o Grupamento de Moto Patrulhamento (GMP) fez uma abordagem no bairro Morretes.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Olimpíadas 2024: Vôlei, futebol, natação, ginástica na agenda do Brasil nesta quarta-feira (31)

• Homem solta Pitbull contra guardas durante abordagem em Itapema

• Especialista alerta para a prevenção da doença periodontal