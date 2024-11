Abrigo para cães resgatados nas enchentes do RS vai fechar: ‘adote um aumigo’ Abrigo para cães resgatados nas enchentes do RS vai fechar: ‘adote um aumigo’ ND Mais|Do R7 09/11/2024 - 13h50 (Atualizado em 09/11/2024 - 13h50 ) twitter

Cães resgatados nas enchentes do RS

Um abrigo para cães resgatados nas enchentes no Rio Grande do Sul, terá que fechar na próxima quinta-feira (14). No local, 20 cachorros ainda aguardam a adoção.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e saiba como ajudar esses animais!

