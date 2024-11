‘Acho que perde porque a cereja do bolo é o mata-mata’, diz presidente do JEC sobre Estadual ‘Acho que perde porque a cereja do bolo é o mata-mata’, diz presidente do JEC sobre Estadual ND Mais|Do R7 21/11/2024 - 19h49 (Atualizado em 21/11/2024 - 19h49 ) twitter

Torcida do JEC

O Campeonato Catarinense tem data para começar e formato estabelecido. Depois que os clubes votaram e chegaram em consenso sobre a competição, o presidente do JEC, Darthanhan Oliveira, falou a respeito do modelo escolhido que “exclui” as quartas de final.

