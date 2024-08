Acidente Bloqueia BR-282 e Causa Transtornos na Grande Florianópolis Uma carreta, carregada com toras de madeira, tombou no quilômetro 37, da BR-282, em Águas Mornas, na Grande Florianópolis. As duas... ND Mais|Do R7 08/08/2024 - 12h06 (Atualizado em 08/08/2024 - 12h06 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Uma carreta, carregada com toras de madeira, tombou no quilômetro 37, da BR-282, em Águas Mornas, na Grande Florianópolis. As duas pistas da rodovia estão bloqueadas neste início de quinta-feira (8).

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Carreta carregada com toras de madeira tomba e bloqueia BR-282 na Grande Florianópolis

• Jovem é preso suspeito de estuprar irmã adolescente em SC

• Pedreiro ensina como fazer bancada de mármore caseira: ‘só com cimento e pigmento’