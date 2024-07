ND Mais |Do R7

Acidente: Caminhão dos bombeiros tomba em deslocamento para incêndio em SC Um caminhão dos bombeiros saiu da pista enquanto se deslocava para o atendimento de uma ocorrência no fim da tarde deste sábado (...

Um caminhão dos bombeiros saiu da pista enquanto se deslocava para o atendimento de uma ocorrência no fim da tarde deste sábado (06), no interior de Mondaí, no Extremo-Oeste de Santa Catarina.

