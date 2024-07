Acidente chocante: motociclista é arremessado por carro em Joinville Um grave acidente deixou um motociclista ferido em Joinville, no Norte de Santa Catarina, no início da tarde desta segunda-feira (... ND Mais|Do R7 22/07/2024 - 18h43 (Atualizado em 22/07/2024 - 18h43 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um grave acidente deixou um motociclista ferido em Joinville, no Norte de Santa Catarina, no início da tarde desta segunda-feira (22). A colisão aconteceu no bairro Jardim Iririú.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Briga de bar termina em tentativa de homicídio em Joinville

• Cliente se irrita com pizza queimada, parte para cima e atropela motos dos entregadores

• VÍDEO: Motociclista é arremessado por carro que invadiu preferencial em Joinville