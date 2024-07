ND Mais |Do R7

Acidente com carro capotado na Avenida Beira-Mar Norte em Florianópolis Um acidente de trânsito na tarde desta segunda-feira (8) terminou com o capotamento de um carro no bairro Trindade, em Florianópolis...

Um acidente de trânsito na tarde desta segunda-feira (8) terminou com o capotamento de um carro no bairro Trindade, em Florianópolis. Segundo a GMF (Guarda Municipal de Florianópolis), situação deixou o trânsito lento no local.

