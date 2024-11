Acidente da Chapecoense completa 8 anos; relembre quem eram as 71 vítimas Acidente da Chapecoense completa 8 anos; relembre quem eram as 71 vítimas ND Mais|Do R7 28/11/2024 - 21h48 (Atualizado em 28/11/2024 - 21h48 ) twitter

Acidente da Chapecoense

Era dia 28 de novembro na Colômbia, já dia 29 em Santa Catarina, quando o avião da LaMia que levava a delegação da Chapecoense para a final da Copa Sul-Americana de 2016 caiu, na comunidade Lá Unión, e matou 71 pessoas. A tragédia completa 8 anos nesta sexta-feira.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e relembre as vítimas dessa tragédia.

