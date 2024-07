ND Mais |Do R7

Acidente de motocicleta causa congestionamento em Florianópolis Uma motocicleta pegou fogo após colidir com um carro na Rodovia Governador Aderbal Ramos Da Silva (Via Expressa Sul). O acidente,...

Uma motocicleta pegou fogo após colidir com um carro na Rodovia Governador Aderbal Ramos Da Silva (Via Expressa Sul). O acidente, no fim da manhã desta quinta-feira (4), congestionou a região da Costeira do Pirajubaé, Centro-Sul de Florianópolis.

