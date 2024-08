Acidente em Araquari: mulher atropelada e resgatada pelo Águia Colisão entre moto e pedestre aconteceu na manhã desta quinta-feira (29), no bairro Itinga ND Mais|Do R7 29/08/2024 - 20h11 (Atualizado em 29/08/2024 - 20h11 ) ‌



Um acidente entre moto e pedestre deixou duas vítimas feridas na manhã desta quinta-feira (29), em Araquari, no Norte de Santa Catarina. A colisão ocorreu na Avenida Alberto Natalino Miquelute, no bairro Itinga, pouco antes do meio-dia.

