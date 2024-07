Acidente em Chapecó: Carro colide com máquina de asfalto e deixa feridos Duas pessoas ficaram gravemente feridas após se envolverem em um acidente com uma máquina de asfalto que estava estacionada. A colisão... ND Mais|Do R7 28/07/2024 - 18h53 (Atualizado em 28/07/2024 - 18h53 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Duas pessoas ficaram gravemente feridas após se envolverem em um acidente com uma máquina de asfalto que estava estacionada. A colisão aconteceu por volta das 6h deste domingo (28), na rua João Martins, no bairro São Cristóvão, em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Carro bate contra máquina de asfalto estacionada e duas pessoas ficam feridas em Chapecó

• Dobradinha no Judô: brasileiros conquistam prata e bronze nas Olimpíadas de Paris

• FOTOS: Hotel é evacuado após incêndio em Florianópolis