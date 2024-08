Acidente em Criciúma deixa idoso preso em veículo Ocorrência foi registrada na noite de sexta-feira (30), em Criciúma, no bairro Cruzeiro do Sul ND Mais|Do R7 31/08/2024 - 21h01 (Atualizado em 31/08/2024 - 21h01 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um idoso ficou encarcerado dentro de um carro após sofrer um acidente de trânsito. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência na sexta-feira (30), por volta das 22h, no bairro Cruzeiro do Sul, em Criciúma, no Sul de Santa Catarina.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Idoso fica encarcerado em veículo após acidente de trânsito no Sul de SC

• Técnico da Seleção Brasileira chama atacante do São Paulo para jogo das Eliminatórias

• Motorista morre preso às ferragens em acidente entre dois carros em SC