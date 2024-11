Acidente entre dois veículos deixa trânsito lento na SC-401, em Florianópolis Acidente entre dois veículos deixa trânsito lento na SC-401, em Florianópolis ND Mais|Do R7 22/11/2024 - 19h29 (Atualizado em 22/11/2024 - 19h29 ) twitter

Acidente SC-401

Uma colisão entre dois veículos deixou o trânsito lento na SC-401, em direção ao Norte de Florianópolis. O acidente ocorreu na tarde desta sexta-feira (22), logo após o viaduto do bairro João Paulo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre o acidente e as recomendações da Guarda Municipal.

